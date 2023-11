Milan | da Brandt a Hummels | tutti i pericoli del Dortmund

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Sono ore di attesa in casache non aspetta altro che il fischio d’inizio del match di Champions League contro il Borussia. La squadra di Pioli è al momento terza in classifica ed è alla ricerca di una vittoria: solo così infatti i rossoneri avranno nelle proprie mani la possibilità di passare il turno. La formazione di Terzic è però una squadra molto forte e difficile da battere: servirà una prestazione perfetta, come quella vista contro il PSG. Sono tre i giocatori dela cui ildovrà fare particolare attenzione:, Fullkrug eè la stella della squadra di Terzic, centrocampista offensivo in grado di segnare 4 gol e fornire 5 assist nelle prime 12 partite di Bundesliga di questa stagione. Il classe 1996 è nel pieno ...