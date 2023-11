Milan | col Borussia vietato sbagliare | obiettivo ottavi di Champions League

Leggi su serieanews

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilquesta sera ospiterà a San Siro ilDortmund: l’è vincere per puntare alla qualificazione aglidi. Il, dopo la vittoria importante seppur sofferta in Serie A all’ultima giornata contro la Fiorentina soprattutto per la rosa corta, sarà questa sera alle ore 21:00 nuovamente impegnato in. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.