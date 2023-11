Milan-Borussia Dortmund | Sinner | “La pressione un privilegio | sul match…”

Milan-Borussia Dortmund - Scaroni : “Ho chiesto un regalone per il mio compleanno”

Jannik Sinner a San Siro per Milan-Borussia Dortmund : “Emozione pazzesca” (VIDEO)

Champions League – Milan-Borussia Dortmund - la moviola in diretta | LIVE News

Champions League, 5a: la Lazio vede gli ottavi. Tocca al Milan

Matviienko (S) Barcellona - Porto: ore 21.00 Feyenoord - Atletico Madrid: ore 21.00 Manchester City - Lipsia: ore 21.00Dortmund: ore 21.00 Psg - Newcastle: ore 21.00 Young Boys - ...

MILAN-DORTMUND, Le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Borussia Dortmund, gara valida per al 5^ giornata di Champions League in programma alle 21 a San Siro. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Adli, ...

Milan-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: la scelta a centrocampo

Manca sempre meno all’inizio di Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per il girone F di Champions League. I rossoneri non possono sbagliare. Per sperare di proseguire il proprio cammino nella massima ...