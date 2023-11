Milan-Borussia Dortmund | nuova coreografia in Curva Sud…

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Sciarpata su tutti e tre gli anelli di San Siro, in ogni settore,spettacolare inSud. Ile iisti si preparano alla sfida di questa sera contro il. Tornano le note della UEFA Champions League e il Meazza si veste a festa, con l’abito migliore. Quello indossato dai Banditi, i tifosi più caldi del Meazza sarà rigorosamente nero. Gli ultras delquesta mattina sui social hanno invitato a rispettare il dress code della“ancor più delle altre volte”. “Stasera – hanno scritto i Banditi su Instagram e Facebook – ci sarà unasu tutti e tre gli anelli blu di San Siro. Fondamentale ancor più delle altre volte essere vestiti tutti di nero non solo in, ma ...