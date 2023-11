Milan-Borussia Dortmund | i numeri sorridono ai rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Per ilquella contro ilsarà una di quelle sfide da non sbagliare. Per continuare a sperare nella qualificazione al turno successivo di Champions League, infatti, idovranno vincere a ogni costo. L’alternativa, infatti, sarebbe sperare nel risultato perfetto del match tra PSG e Newcastle, ma ilvuole avere il proprio destino in mano. Per questo Pioli schiererà in campo la sua formazione migliore, ma battere i gialloneri non sarà facile. I precedenti sono però dalla parte del Diavolo. Ilha infatti perso solo uno degli ultimi sedici incontri a San Siro contro squadre tedesche in competizioni europee. Iguidano infatti con 11 vittorie e 4 pareggi. L’unica sconfitta in questa striscia vincente è stata nella Champions ...