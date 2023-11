Milan-Borussia Dortmund | formazioni | Adli-Reijnder in mediana

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Come da previsione di giornata, ilscende in campo tra meno di un’ora a San Siro contro ilcon una novità: Rade Krunic resta in panchina, Pioli al posto del serbo schiera inYacine. Il franco-algerino farà coppia con Tijjanis davanti alla linea difensiva, la stessa proposta sabato in campionato nell’undici di partenza contro la Fiorentina. Ruben Loftus-Cheek torna titolare dopo la notte di-PSG.così in campo alle ore 21 in Champions League: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek,s; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disposizione di Stefano Pioli: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Kruni?, Pobega; Jovi? e Traorè. View ...