Milan-Borussia Dortmund di Champions League in diretta 1-3 | gol di Adeyemi sull' errore di Maignan

A San Siro, il match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Milan e Borussia Dortmund : sintesi, tabellino, ... (calcionews24)

Milan-Borussia Dortmund le pagelle e il tabellino della partita

Milan-Borussia Dortmund le pagelle e il tabellino della partita. Quinto turno per i rossoneri, obbligati a vincere per sperare ancora. Il Milan non ... (sportnews.eu)