Milan-Borussia Dortmund | Champions League | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 28 novembre 2023)è una partita della quinta giornata della fase a gironi die si gioca martedì alle 21:00: tv,. Stefano Pioli e i suoi uomini chiedono di nuovo l’aiuto di San Siro per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di. Il “Meazza” in versione bolgia tre settimane fa ha dato un grossa mano ai rossoneri, che contro il Psg di Mbappé e dell’odiato ex Donnarumma hanno probabilmente giocato la miglior partita – finora – della stagione, almeno sul piano della grinta, del carattere e della personalità. Giroud e Tomori – IlVeggente.it (Ansa)Bisognava vincere e tutti i costi ed ilc’è riuscito, vendicando il pesante 3-0 di Parigi e segnando ...