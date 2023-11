Milan | Amoroso | «Peserà l’assenza di Leao | ma Pioli ha soluzioni»

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Marcio, una manciata di partite con la maglia delnel 2006, tre stagioni a Dortmund, 89 presenze in Germania e 43 gol. Il brasiliano è uno dei pochi ex dell’incontro in programma a San Siro questa sera. Alla Gazzetta ha messo in guardia i rossoneri: «Il Dortmund gioca sulla forza fisica degli attaccanti – ha detto -, Fullkrug è un ottimo finalizzatore, ma deve essere supportato». Secondoal Meazza «di».per ilovviamente, che senza il portoghese in Champions ha vinto una sola vinta, in trasferta al Wanda Metropolitano di Madrid nel 2021. «però ha tante– ha aggiunto-. Giroud è una sicurezza, Loftus-Cheek è impressionante. ...