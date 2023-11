Migranti | Palazzo Chigi parte civile in processo strage Cutro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha dato disposizioni all’Avvocatura generale dello Stato affinché si costituisca come, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’Interno, nel procedimento penale conseguente al naufragio avvenuto il 26 marzo 2023 a poca distanza della costa di. La decisione – spiega– “è stata presa in considerazione della estrema gravità dei fatti, che hanno visto la morte di almeno 94e un elevato numero di dispersi”. Agli imputati, in concorso tra loro, sono contestati i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza del delitto di favoreggiamento. L’udienza nella ...