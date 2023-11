Migranti deportati in Albania A scuola di crudeltà dalla Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 novembre 2023) È prevista domani la sentenza della Corte suprema del Regno Unito sul progetto di espulsione in Ruanda deivoluto dal governo. Un modello di deportazione che piace moltissimo a Giorgiae ai suoi compagni di governo, pronti a ripetere l’esperienza con l’aiuto del presidente albanese Edi Rama. Come accade qui in Italia anche nel caso inglese si tratta di propaganda più che di amministrazione. Il governo britannico nei giorni scorsi ha riconosciuto che, nel caso in cui il sistema venga autorizzato, si tratterebbe di circa 300 persone all’anno per un massimo di quattro anni che il Ruanda sarebbe disposto ad accogliere. Il giornalista del Guardian Malik e il sociologo olandese de Haas smontano l’intesa farsa Italia-suiNumeri minimi, sostanzialmente insignificanti nella soluzione strutturale ...