Mi ficcherebbero in galera per questa parola Jerry Calà | sfogo durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Lo chiamano cinepanettone, invece Vacanze di Natale è diventato negli anni una commedia-cult, idolatrata da una legione di fans sul web e rimpianta da chi viveva quegli anni '80 da bere in modo diverso, libero da preconcetti e restrizioni culturali. Amatissimo anche dai ragazzini 3.0 che ne conoscono a memoria le battute e gli sketch, verrà celebrato dal 15 al 17 dicembre in quella Cortina d'Ampezzo che ne fu la perfetta location. All'ombra delle Tofane ci sarà una festa per i 40 annidi questo film che fu in grado di incassare, tra il 1983 e il 1984, la cifra record di otto-nove miliardi delle vecchie lire. Diretta dal compianto Carlo Vanzina e sceneggiata da suo fratello Enrico che all'Hotel de la Poste riceverà il Premio Nations Award,pellicola senza tempo aveva tra i protagonisti, presto nelle sale con il nuovo ...