Meteo martedì | tempo in miglioramento nel corso della giornata

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 novembre 2023) Previsioni Italia La situazione. Secondo le previsioni, un vortice di bassa pressione già ben visibile dalle immagini satellitari tra Inghilterra e Francia sarà l’artefice di un nuovo peggioramento sull’Italia a partire da stasera ma soprattutto dalle prime oredi. La perturbazione annessa al minimo si muoverà rapidamente sulla Penisola con fenomeni localmente intensi e anche a sfondoralesco. Questo guasto a differenza di quello che lo ha preceduto tra venerdì il weekend, avrà connotati più autunnali soprattutto al Centro-Sud perché accompagnato da una massa d’aria di matrice atlantica. Quindi temperature più elevate che consentiranno alla neve di cadere solo localmente a quote collinari sulle Alpi confinali mentre in Appennino cadrà solo a quote di medio alta ...