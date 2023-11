Messi e Antonela divorziano? Clamoroso retroscena | cos’è successo

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 28 novembre 2023)? Cosa potrebbe essere, cosa accade tra i due. Leo, almeno per un volta, sta facendo parlare di sé per le chiacchiere del gossip e non per le sue prodezze in campo. Strano ma vero per uno dei giocatori più forti della storia, che nel suo cammino europeo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.