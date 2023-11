Meno mattone | più rinnovabili La Pboc riscrive l’agenda per Xi

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) Quattro mesi. Tanto è bastato a Pan Gongsheng, governatore della, la banca centrale cinese, per entrare in rotta di collisione con il partito comunista, che proprio al vertice dellalo ha piazzato. Erano i primi di luglio quando l’economista dalla formazione occidentale, grande critico delle criptovalute e allora numero due della vigilanza, salì sullo scranno più alto dell’istituzione finanziaria più importante della seconda economia globale. Il momento era, lo è ancora per la verità, critico: ilcontinuava la sua agonia e i consumatori non rispondevano più agli stimoli della stessa, sotto forma di tassi mantenuti bassi. E Gongsheng era l’uomo chiamato a risollevare le sorti del Dragone. Ma evidentemente sono bastati pochi mesi per prendere le misure e ribaltare, o alprovare ...