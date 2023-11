Meloni | “Il governo ce la sta mettendo tutta per arrivare a un nuovo Patto di stabilità”

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) "Sarebbe bello rendere strutturale" il taglio del cuneo "ma diventa difficile in questo preciso contesto quando non sappiamo ancora quali saranno le regole con le quali operiamo nei prossimi anni. Credo si possa riconoscere che ilce la stapera undie di crescita che sia sostenibile e orientato più alla crescita che non alla". Così la premier Giorgiadopo l'incontro con i sindacati sulla manovra. Un incontro definito “franco e costruttivo” da Giorgia, ma che porta alla “riconferma delle ragioni dello sciopero” per i sindacati. “Al momento ilnon ha cambiato nulla della manovra". E sull'articolo 33, che riguarda ...