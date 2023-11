Meloni ai sindacati | «Niente taglio delle pensioni per i dipendenti pubblici che raggiungono i requisiti nel 2023»

(Di martedì 28 novembre 2023) L’obiettivo del governo è limitare il, per medici ma non solo. Giorgiane ha parlato oggi ainel corso dell’atteso incontro dedicato alla manovra, che i confederali hanno comunque definito insoddisfacente: «di vecchiaia senza penalizzazioni saranno estese a tutti, non limitandosi al solo comparto sanitario. Per medici, infermieri e altri professionisti del settore, stiamo valutando un ulteriore meccanismo di tutela, finalizzato a ridurre la penalizzazione avvicinandosi all’età della pensione di vecchiaia», ha dichiarato la premier.ha assicurato che il governo sta lavorando per «risolvere e correggere» la misura diattuale, apportando modifiche «nel migliore dei modi». Il primo step sarà, ...

Governo. Meloni: niente tagli alle pensioni di vecchiaia, salvi i diritti acquisiti

In un lungo incontro con ioggi sulla manovra la disponibilità del governo a correggere, ... ha assicurato la presidente del Consiglio Giorgia. Per il solo comparto sanità si sta ...

Manovra, incontro a Palazzo Chigi con i sindacati: "Governo insensibile alle piazze" Sky Tg24

Incontro con i sindacati su Manovra di bilancio, governo: "Si possono rivedere pensioni dei medici" RaiNews

Tagli pensioni confermati, ma questi dipendenti pubblici ne sono esclusi

Non ci saranno ripensamenti per il taglio alle pensioni future di 732 mila dipendenti pubblici come disciplinato dall’articolo 33 della legge di Bilancio 2024: la presidente del Consiglio, Giorgia ...

Pensioni, Meloni: «Niente tagli agli assegni di vecchiaia, garantiti tutti i comparti, non solo medici»

Questo per tutti, non solo per il comparto sanità». Così, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica, al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, in merito ...