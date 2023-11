Mazzarri | ' Rapporto di stima con Ancelotti'

(Di martedì 28 novembre 2023) Il tecnico del Napoli, Walter, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real ...

Corriere dello Sport – Mazzarri : “Con ADL rapporto stupendo , mi chiamava sempre! Se fosse stato per lui sarei rimasto” . L’edizione odierna del ... (forzazzurri)

Mazzarri : “Con ADL rapporto stupendo - mi chiamava sempre! Se fosse stato per lui sarei rimasto”

È arrivato con un attimo di ritardo Walter Mazzarri alla sua prima conferenza con il Napoli. Un ritorno, come lui stesso ha spiegato in apertura di ... (ilnapolista)

Conte, non solo la Juve nel suo futuro: ecco chi ci pensa per giugno

...in panchina a distanza di 8 mesi dall'interruzione delcol Tottenham. Soprattutto ad Aurelio De Laurentiis , che sia ad ottobre che prima di far cadere la sua scelta su Walterha ...

Mazzarri a SKY: 'Real affascinante, Ancelotti vincente. Vi parlo del mio rapporto con ADL' AreaNapoli.it

Mazzarri: "Con De Laurentiis rapporto di stima da anni, l'obiettivo è ... CalcioNapoli24

Mazzarri all’esame Real: “Napoli, puoi fidarti di me”

Emergenza a centrocampo per il Real Madrid contro il Napoli, Ancelotti convoca Theo Zidane, figlio del grande ex Zizou. Un altro Zidane per il Real Madrid. Vista la… Leggi ...

Mazzarri sfida Ancelotti a testa alta: “Puntiamo al massimo, vogliamo qualificarci già a Madrid"

Madrid - Walter Mazzarri parla alla vigilia della sfida di Champions League con il Real Madrid, in programma al Santiago Bernabeu. Cosa le ha chiesto De Laurentiis quando ha firmato il contratto