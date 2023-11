Mazzarri pronto a schierarlo | Juan Jesus sostituirà Olivera

Mazzarri pronto per il Maradona : Il tecnico ha cerchiato una data

Napoli - Bigon : «Mazzarri è pronto per la sua seconda avventura»

Osimhen pubblica le foto del Napoli, con Mazzarri è tornata l'armonia (Corrmezz)

Un'arma in più per. IL TELEGRAPH VUOLE OSIMHEN A GENNAIO La notizia il Telegraph la batte come 'esclusiva': il Chelsea èa fare di Victor Osimhen il suo obiettivo principale, magari ...

Mazzarri: "Voglio rivedere il Napoli dello scorso anno, voglio rivedere lo spettacolo" La Gazzetta dello Sport

Mazzarri a tutto campo e pronto al ritorno: "Bollito Posso fare ... Diretta

Con Mazzarri è tornata l'armonia: un gesto di Osimhen lo conferma

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parlando della gara di Bergamo, Mazzarri a fine gara ha elogiato il gruppo e i giocatori: sembra tornata l’armonia.

Real Madrid Napoli: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Napoli è pronto alla trasferta di Champions League nella quale affronterà il Real Madrid. Sarà una sfida molto importante, ecco dove vederla in TV.