Mazzarri Annuncia i Convocati per Real Madrid-Napoli | Tre Assenti in Champions

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilaffronta ilnella quinta giornata del Girone C diLeague.la lista dei. Domani alle 21:00, ilsi scontrerà con ilal Santiago Bernabeu per la quinta giornata del Girone C diLeague. Il tecnico Walterhato la lista dei, con l’assenza di tre giocatori chiave: Mario Rui, Olivera e Lindstrom.: La Lista deidiTra i portieri figurano CONTINI Nikita, GOLLINI Pierluigi, MERET Alex e IDASIAK Hubert. La difesa è ...