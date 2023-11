Maxi sequestro di marijuana nel Cagliaritano VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Due tonnellate disono state sequestrate nella tarda serata di ieri nelle campagne di Decimomannu (Cagliari), dove i carabinieri hanno arrestato cinque uomini, quattro dei quali già noti alle forze dell'ordine. All'operazione antidroga hanno partecipato i militari della compagnia di Iglesias e delle stazioni di Decimomannu e Siliqua. Due degli arrestati sono di Desulo (Nuoro), due di Villacidro e uno di Seulo (Sud Sardegna). Su disposizione della procura di Cagliari, i cinque, arrestati in flagranza di reato, sono stati condotti in carcere a Uta (Cagliari) con l'accusa di produzione e traffico di stupefacenti. Le infiorescenze diessiccata, contenute in grossi sacchi di materiale sintetico, sono state trovate nel rudere di un casale, sotto tettoie di eternit delimitate da muri. I carabinieri hanno sequestrato anche un ...