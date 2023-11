Mauri | «Lautaro in questo momento è il miglior attaccante del campionato | forse anche superiore a Osimhen»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 novembre 2023) Stefano, ex giocatore e capitano della Lazio è intervenuto come ospite a TvPlay. Sulle difficoltà che la Lazio sta affrontando,ha dichiarato: «Nelle parole di Sarri si nota il riproporsi di un problema che c’è sempre stato nel corso degli anni.quando giocavo io si facevano stagioni importanti e altre meno. Noi avevamo problemi soprattutto l’anno dopo aver raggiunto un traguardo importante. Bisogna trovare un rimedio ma non è facile trovarlo».ancora su Sarri sulle sue parole dopo la sconfitta della Lazio a Salerno: «Il direttore sportivo c’è ed è presente. C’èAlberto Bianchi, un uomo della società sempre presente. Non so a cosa faccia riferimento Sarri quando parla di ambiente. Non credo che contro il Celtic sia in ballo il futuro del tecnico, ma il passaggio del turno ...