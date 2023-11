Matteo Arnaldi | la gioia dopo la Davis | “Speciale vincere per l’Italia Sogno uno Slam”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) “Sono contento di aver vinto per il mio Paese, è qualcosa di. È il titolo più importante, che ho conquistato finora. Sogni nel cassetto:loe diventare il numero uno, anche se non mi fa piacere parlare di obiettivi, ma preferisco vivere giorno per giorno, cercando sempre di migliorarmi”. Queste le dichiarazioni all’Ansa di, fresco della vittoria in Coppa, tornato a casa per un paio di giorni. Ormai dal 2021, si allena al Tennis Club della Foce, assieme al team di insegnanti e preparatori atletici, tra cui il maestro Fabio Orengo. “domani partirò per l’Australia, per la preparazione invernale”, aggiunge il sanremese che a Malaga in finale ha battuto in singolare in tre set Popyrin portando il primo set per la vittoria ...