Mattarella non sarà alla prima della Scala

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) Il presidenteRepubblica Sergiononpresente il 7 dicembre al Don Carlo che aprirà la stagione lirica del teatroperché a Roma per il Giubileo. Non è dunque per ragioni di sicurezza che il Presidente non verrà a Milano. "Fin dal momento del ricevimento dell'invito - fanno sapere dal Quirinale - il presidenteha reso noto che non vi avrebbe partecipato poiché impegnato a Roma il mattino seguente per la cerimonia di apertura del Giubileo in Piazza San Pietro". E la spiegazione serve a chiudere la questione ancheluce delle parole del governatore Roberto Maroni che aveva provato a "insistere", chiedendo di ripensarci. "Dobbiamo riconfermare che non ci lasciamo condizionare dal terrorismo. Io sicuramente sarò presente". Come ...