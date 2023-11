Massa Lubrense | picchia la moglie e la minaccia di morte davanti alla figlia | arrestato

(Di martedì 28 novembre 2023)ta brutalmentefiglioletta di 9 anni eta di. Una giovane mamma ha messo fine al suo incubo denunciando il marito ai carabinieri. L’uomo, 35enne, è stato. È successo a, in penisola sorrentina.dilafiglioletta:Allertati dal 112, i carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Massa Lubrense - proprietaria di un B&B mostra come i clienti incivili hanno lasciato casa : "Il peggior check out di sempre"

Massa Lubrense : nasconde droga in casa - arrestato un 44enne

Cade in acqua nel porto di Ocean Bay - turista americana salvata da ufficiale di Massa Lubrense

Minaccia di uccidere la moglie davanti alla figlia di nove anni: in manette

, in provincia di Napoli, i carabinieri insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un'abitazione dove era in corso una lite familiare. ...

Msc Crociere, chi è l'ufficiale napoletano che ha salvato la turista caduta in mare alle Bahamas ilmattino.it

Massa Lubrense, minaccia la moglie di morte davanti ai carabinieri: arrestato ilmattino.it

Castello di Cisterna: Blitz nella piazza di spaccio. Carabinieri arrestano pusher evaso

Siamo a Massa Lubrense e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento - allertati dal 112 - intervengono in un’abitazione. In casa ...

Minaccia di uccidere la moglie davanti al figlio piccolo, finisce in cella

Minaccia di uccidere la moglie davanti al figlio piccolo. Siamo a Massa Lubrense e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento - aller ...