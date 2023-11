Mary e Frederik di Danimarca | i piani per un Natale finto felice dopo lo scandalo

Leggi su amica

(Di martedì 28 novembre 2023) Chissà, quest’anno, cosa farà trovare al marito, sotto l’albero di, la principessa. Non lo sapremo mai. Non è difficile immaginare, però, che non si tratterà del regalo più “affettuoso” di sempre. Se sono vere le voci che vogliono il principe ereditario impegnato in una relazione extraconiugale con la socialite messicana Genoveva Casanova, è già tanto, infatti, se la moglie non gli metterà, nel pacchetto, una bella richiesta di divorzio. Forse il destino da futura regina impedisce adi prendersi una rivincita pubblicamente. In privato, però, non c’è nulla che vieti alla donna di ricambiare la crudeltà del marito. Magari proprio in occasione del pranzo di, alla presenza ...