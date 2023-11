Martina Strazzer | da una relazione tossica a un brand con un fatturato di 4 milioni di euro

gioie da influencer - l'incredibile ascesa della 23enne martina strazzer, dai gioielli creati in...

Estratto dell'articolo di Valentina Panetta per 'il Messaggero'9 Dai 'soldini' ricevuti dai nonni come regalo di Natale (300 euro investiti per realizzare il suo primo gioiello) a una stima di fatturato di 10 milioni di euro, a soli ...

Martina Strazzer, dalla paghetta dei nonni a un fatturato di 10 milioni a soli 23 anni: chi è la nuova Chiara ilmessaggero.it

Martina Strazzer, 40 dipendenti e un fatturato da 10 milioni a soli 23 anni ilmessaggero.it

Pietro Morello, chi è l’ex Martina Strazzer: “Tanto amore significa anche saper lasciare”

Pietro Morello ha annunciato sui social la scorsa estate la fine della relazione con l'ex fidanzata tiktoker e curatrice di ...

Martina Strazzer, dalla paghetta dei nonni a un fatturato di 10 milioni a soli 23 anni: chi è "la nuova Chiara Ferragni"

Dai "soldini" ricevuti dai nonni come regalo di Natale (300 euro investiti per realizzare il suo primo gioiello) a una stima di fatturato di 10 milioni di euro, a soli 23 anni. I ...