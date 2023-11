Martín | «Non mi sento battuto da Bagnaia | il mio rivale più grande è la mia testa»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 novembre 2023) “Il mio piùsono io, il pericolo piùè la mia”. Firmato Jorge, che ha perso il Mondiale di Motogp solo a Valencia, all’ultima gara. E che per troppa voglia di spaccare il mondo stava facendo una “strage” di colleghi in pista: per poco non ha tranciato, poi c’è riuscito con Marc Marquez. Intervistato dal Paìs ammette di essere “devastato”. “Avevo pensato che fosse molto difficile. Non mi arrendevo, ma avevo abbastanza assimilato questo secondo posto. Quando sono caduto ho pensato: e questo è tutto. Era quello che immaginavo. È il sogno della mia vita, ma continuerò a lavorare per avere nuovamente questa opportunità. Alla fine non ho perso il Mondiale nella gara di domenica, ma sono stati piuttosto una serie di errori a portarmi a 14 punti invece ...