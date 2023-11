Margot Robbie frena i rumors sul sequel di Barbie | “Abbiamo dato tutto”

Leggi su dilei

(Di martedì 28 novembre 2023) Se anche non lo avete visto, è impossibile che non abbiate sentito parlare del successo del film di: un lavoro cinematografico che ha raggiunto il clamore mediatico non solo per i suoi protagonisti iconici, ma anche per i messaggi importantissimi che questo film è riuscito a trasmettere in modo leggero ma per nulla superficiale. Subito dopo l’uscita, i fan più accaniti hanno sperato che, in futuro, la regista e gli attori fossero pronti a lavorare per unè tornata sulla questione, spiegando i motivi per cui, molto probabilmente, questo non avverrà mai.conferma: nessundi “” Che siano stati il rosa, il cast eccezionale o i temi trattati, una cosa è certa: il film diè stato ...