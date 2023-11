Mantoan Agenas | ‘piattaforma nazionale telemedicina pronta 1 gennaio 2024’ 

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) All’evento EcoSM, ‘entro giugno ogni medico avrà la postazione per televisita e teleconsulto’ All’evento EcoSM, ‘entro giugno ogni medico avrà la postazione per televisita e teleconsulto’ "Siamo in fase di collaudo, la piattaformasaràil primodel 2024. Stanno per essere concluse anche le gare per i verticali die per l'hardware. Daa giugno saranno affidate a ogni medico di medicina generale e ogni medico dipendente” del Ssn “una postazione per fare una televisita, il teleconsulto a distanza e cominceremo a vedere anche l'arrivo di prestazioni innella piattaformaanche perché per metà anno, 2024, dovrebbero essere pronte anche le centrali operative territoriali". Lo ...