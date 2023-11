Manovra | sindacati delusi dall’incontro col governo Bombardieri | “Si riconferma l’insensibilità alle richieste delle piazze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Oltre tre ore d’incontro traa palazzo Chigi sulla, al termine del quale, oltre l’annunciata modifica da parte deldell’articolo 33, ovvero la norma che rivede le aliquote di rendimento per gli assegni di diverse categorie di dipendenti pubblici, ledi Cgil, Cisl e Uil restano tutte non accolte. “Si confermano tutte le ragioni degli scioperi” osserva Maurizio Landini al termine dell’incontro. Per il numero uno della UIL, Pierpaolo, il“confermatanteche vengono d”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.