Manovra | Papadia Bruegel | ‘politica galleggiamento | taglio debito decisivo’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) 'Ritorno a vecchio Patto dannoso, manca fiducia tra paesi' 'Ritorno a vecchio Patto dannoso, manca fiducia tra paesi' Ladel governo si basa su una "politica di", invece sarebbe servito "più coraggio" per risollevare la crescita e tagliare l'altopubblico. Così all'Adnkronos Francesco, economista del think tankdi Bruxelles. Già direttore generale per le operazioni di mercato alla Bce ed in precedenza direttore al dipartimento Ricerche internazionali della Banca d'Italia,sottolinea che "la politica fiscale del governo Meloni si conferma come una politica di: si lavora al limite del possibile". E questo perché "l’alto ...