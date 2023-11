Manovra | modifiche su stretta pensioni Cgil e Uil | non bastano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – Il governo è disponibile a rivedere le norme sulledi medici e operatori sanitari e delle altre categorie del pubblico impiego, colpite dallasul coefficiente di calcolo prevista dalla. La modifica della norma sarà presentata dal governo con un emendamento al Ddl di bilancio. Nessuna modifica, invece, sul nuovo meccanismo di quota 103 introdotto con la(interamente contributivo), nè sui requisiti più restrittivi per accedere a Opzione donna e Ape sociale. “Stiamo lavorando per modificare la misura nel migliore dei modi, garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi si ritira con la pensione di vecchiaia e garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi raggiunge al 31 dicembre 2023 i requisiti attualmente previsti”, ha detto il ...