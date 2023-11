(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) –dinell'incontro tra governo esullaoggi a Palazzo Chigi. La premier Giorgiaha ribadito che "si èilsforzo possibile" ma al termine del vertice, durato oltre tre ore, i leader sindacali restano sul piede di guerra perché di, affermano il governo "non

Manovra 2024, Meloni a sindacati: "Fatto il massimo", Cgil e Uil: "Non è cambiato nulla"

Nulla di fatto nell'incontro tra governo e sindacati sullaoggi a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che "si è fatto il massimo sforzo possibile" ma al termine del vertice, durato oltre tre ore, i leader sindacali restano sul ...

Manovra 2024: obbligo di assicurazione contro le calamità naturali Fiscal Focus

Governo-sindacati, vertice sulla manovra:cosa si sono detti, ultime news Adnkronos

Pensioni, Sbarra: abbiamo detto che sarebbe utile ritirare articolo 33

Roma, 28 nov. (askanews) - "Sulle pensioni abbiamo detto che sarebbe utile ritirare l'articolo 33 e ragionare per come offrire indicazioni e proposte per i giovani. Pensiamo si debba costruire una pen ...

Tamponamento in superstrada tra gli svincoli di Morrovalle e Corridonia, traffico rallentato

Il sinistro ha provocato rallentamenti alla circolazione, bloccando una corsia della superstrada. In quel tratto erano anche in corso lavori da parte di Anas per la sistemazione del manto stradale.