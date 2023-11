(Di martedì 28 novembre 2023) Ilcerca unsul mercato. Secondo Football Insider, in alternativa al portoghese Ruben Neves dell'Al-Hilal,...

Manchester City-RB Lipsia (Champions League - 28-11-2023 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici

Juve - scatto del Manchester City per Barco : la mossa di Guardiola

Manchester City - il piano per Barco

Manchester City, Guardiola: 'Rimanere è una possibilità. Un anno e mezzo nel calcio è lungo'

Pep Guardiola , dopo otto anni al, potrebbe decidere di rimanere ancora per allungare il proprio ciclo. Il tecnico dei Citizens ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Lipsia in Champions League. Fra ...

Foden (Manchester City), il figlio di 4 anni star sui social. E ha firmato con un’agenzia di moda Corriere della Sera

Manchester City-Liverpool, striscione dei tifosi dell’Everton: “Premier corrotta” ItaSportPress

Barco, anche il Manchester City sulle tracce del giocatore

Come riportato dal The Sun, Pep Guardiola ha dato il via libera all'acquisto del tesoro del Boca Juniors Valentin Barco. Anche il Manchester City è sulle tracce del giovane ...

Manchester City a caccia di un centrocampista: possibile ritorno dall'Aston Villa

