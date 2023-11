Maltempo in arrivo | temperature in picchiata e possibile neve a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) NUOVA PERTURBAZIONE IN– “Tra giovedì e venerdì saremo interessati da una nuova perturbazione che riporterà condizioni disu diverse aree d’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “coinvolte soprattutto le regioni settentrionali e il versante tirrenico, con piogge, rovesci e locali temporali; fenomeni invece scarsi o assenti su versante adriatico e ionico con anche maggiori aperture. Il tutto sarà accompagnato da venti anche forti di Libeccio e Ostro, specie venerdì quando le raffiche potranno superare i 70-80km/h al Centrosud con mareggiate sulle coste esposte”.A QUOTE MOLTO BASSE AL NORD – “Al Nord la presenza di aria più fredda potrà favorire, almeno in una prima fase, nevicate a quote molto basse” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “In particolare giovedì tra notte e ...