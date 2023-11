Maiorca-Cadice – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 28 novembre 2023) Mercoledì 29 novembre,si affronteranno in una gara riprogrammata della Liga dopo che l’incontro originale è stato rinviato a causa della convocazione di Vedat Muriqi nella squadra del Kosovo. Il, che occupa la 17ª posizione, è attualmente un solo punto sopra la zona retrocessione, mentre il, che occupa la 16ª posizione, ha un solo punto in più degli avversari. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo il nono posto dello scorso campionato, la terza stagione consecutiva del Mallorca nella massima serie sembra destinata a sfociare in una lotta per la retrocessione, avendo vinto solo una delle 13 ...