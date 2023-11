Ma che patriarcato | chi dobbiamo prendere a calci | Gessica Notaro | lezione alla sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) «Da tempo ormai giro con la scorta. Ricevo minacce di morte, giornali che pubblicano mie foto vengono ricoperti di insulti e gettati davanti alle case protette che ospitano donne vittime di violenza...». Chi parla è. Determinata, diretta e con le idee chiarissime. «Ogni vittima di violenza è un fallimento di tutti noi», ci dice. Lei, vittima di una terribile violenza lo è stata. Le è stato gettato dell'acido sul volto. Chi ha compiuto quel gesto non si immaginava che, più bella di prima, si è rialzata, ha reagito e oggi, felicemente sposata, combatte per proteggere le altre potenziali vittime. Ora che la violenza contro le donne è al centro del dibattito pubblico, abbiamo voluto capire cosa veramente si può fare per proteggere chi rischia di cadere nella rete del suo aguzzino. Non ci interessa tornare sulla sua ...