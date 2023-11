“Ma che ci facevano tutti lì?” I dubbi di Cruciani sull’arresto di Turetta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 novembre 2023) -Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha commentato gli attacchi alle associazioni anti-aborto e la gestione della polizia nel caso di Filippo. Ecco le sue parole: “La prima cosa è questa: secondo voi chi è fascista? Coloro che sono contro l’aborto, contro l’eutanasia e ne fanno una motivo di battaglia politica o quelli che danno l’assalto a una sede appunto di anti-abortisti, anti-eutanasia e contro il matrimonio gay? Chi è intollerante secondo voi? Chi dice di essere contro l’aborto o chi mette a segno un assalto? È inutile che vi dica come la penso: perché io sono chiaramente pro-aborto e pro-eutanasia, ma penso che questi signori abbiano il diritto non solo di avere una sede, ma di essere protetti e che qualcuno intervenga per impedire che vengano picchiati e malmenati. Dunque queste cosiddette femministe sono ...