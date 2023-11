L’Ue | “Lecito vietare il velo islamico” Rischia pure il crocifisso?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 novembre 2023) In Europa, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sollevato l’interessante questione sul divieto di indossare simboli religiosi sul luogo di lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni. La questione è stata al centro del caso di una donna in Belgio a cui era stato vietato di indossare l’hijab, un, al lavoro. Secondo quanto riportato dalla sentenza, “al fine di creare un ambiente amministrativo totalmente neutro, una pubblica amministrazione puòdi indossare in modo visibile sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni filosofiche o religiose”. Il caso riguarda una dipendete del Comune di Ans. Alla donna, si legge nel comunicato stampa della sentenza, che “svolgeva la sua funzione di responsabile dell’ufficio principalmente senza contatto con gli utenti del ...