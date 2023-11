(Di martedì 28 novembre 2023) C'è l'ok del consiglio dei ministri al. Dove non figurano proroghe per la fine deldie gas. Le tariffe in bolletta fissate dallo Stato e non dalla concorrenza (anomalia italiana sgraditaalla Ue) finiranno come previsto dalla legge: il 10 gennaio 2024 per il gas e il primo aprile per l'elettricità L'articolo proviene da Firenze Post.

Dal governo ok al Dl energia : non c’è la proroga del mercato tutelato per gas e luce. Opposizioni : “Sconcertante - salasso per le famiglie”

Bollette, niente proroga al mercato tutelato: Cdm approva decreto energia

Nessuno slittamento dunque di 6 o 12 mesi, come ventilato in precedenza, per il passaggio al libero mercato dei contratti diche dovrebbe quindi entrare in vigore il prossimo 10 gennaio. I ...

Luce e gas, occhio al rinnovo dei contratti: quando conviene cambiare la Repubblica

Bollette luce e gas, prezzi in crescita e fine tutela: come risparmiare con le tariffe in rialzo Corriere della Sera

Decreto energia, salta la proroga del mercato tutelato per luce e gas

Oltre 5 milioni le famiglie interessate dal passaggio al mercato libero. Il provvedimento prevede 27,4 miliardi di investimenti, soprattutto per le rinnovabili ...

Luce e gas: ok al decreto energia. Nessuna proroga al mercato tutelato.

C'è l'ok del consiglio dei ministri al decreto energia. Dove non figurano proroghe per la fine del mercato tutelato di luce e gas. Le tariffe in bolletta fissate dallo Stato e non dalla concorrenza (a ...