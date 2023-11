Love Like a K-Drama | alla scoperta del reality Netflix | ci si può innamorare con un bacio?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 novembre 2023) Quante possibilità ci sono che sbocci l'amore tra chi si innamora per professione? Cerchiamo di capirlo dai primi quattro episodi dia K-, il nuovoshow di. Dal GiapponeCorea per scoprire se l'amore sul set non è solo una fantasia, e se la vita può essere davvero come un K-. In questa sede parleremo infatti dei primi quattro episodi dia K-, un programma targatoche, tramite i meccanismi delshow, va all'esplorazione dei sentimenti che possono nascere quando un gruppo di attori e un gruppo di attrici cercano di sfondare nel mondo dei K-... e corrono il rischio di viverne uno in prima persona. ...