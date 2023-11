L’opinione di due politici americani | l’Ucraina non ha più nemmeno l’apparenza di una democrazia

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 28 novembre 2023) La settimana scorsa, il giornale americano Newsweek ha pubblicato un articolo scritto da due veterani della politica estera USA, David H. Rundell e Michael Gfoeller. In maniera precisa e disicantata, smontano l’illusione che l’Occidente si è fatto del: per una serie di ragioni tanto evidenti quanto volutamente ignorate dai più, a Kiev si è ormai instaurato un’inquietante regime di estrema destra. Ma a Bruxelles e a Washington continuano a sostenere militarmente e finanziariamente (coi soldi dei loro contribuenti) quella che si ostinano a credere una. Rundell è l’ex capo della missione diplomatica presso l’Ambasciata americana in Arabia Saudita, mentre Gfoeller ha servito per anni la diplomazia americana in diversi Stati del mondo, oltre ad essere stato consigliere politico dei Comandi militari USA. Le morti inutili Molte migliaia ...