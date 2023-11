Londra non ha intenzione di restituire i marmi del Partenone | lo sgarbo di Sunak al premier greco

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) È di nuovo lite trae Atene per idel. Un vero scontro diplomatico dopo che Rishiha cancellato all'ultimo momento l'incontro previsto per oggi nella capitale britannica con Kyriakos Mitsotakis, dopo che ilaveva dichiarato, in un'intervista alla Bbc, che intendeva durante il colloquio sollevare la questione deidi Elgin, come vengono chiamati nel Regno Unito dal nome del Lord, allora ambasciatore britannico presso l'Impero ottomano, che all'inizio dell'800 li portò a. Mitsotakis ha espresso pubblicamente sui social media la sua «costernazione» per il fatto che l'incontro è stato cancellato «solo poche ore prima del suo svolgimento». «Chiunque sia convinto della correttezza ed equità delle proprie ...