Londra e Atene litigano per i Marmi del Partenone | salta l’incontro tra Sunak e Mitstoakis | «Sgarbo senza precedenti»

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) Doveva essere un incontro di ordinaria amministrazione diplomatica: una stretta di mano a favore di fotografi, poi il confronto a porte chiuse sulle relazioni bilaterali e sulle crisi alle porte – dall’Ucraina al Medio Oriente, dai migranti al cambiamento climatico. Invece il meeting tra Rishie Kyriakos Mitsotakis, primi ministri di Regno Unito e Grecia, è diventato un caso internazionale. Previsto per lunedì, non si è mai svolto. Cancellato all’ultimo momento da chi doveva ospitarlo, cioè. Il motivo? Una battuta al veleno scandita il giorno primo dal greco ai microfoni della Bbc, a tema artistico-culturale: «Avere alcuni tesori aed altri adè come tagliare in due la Gioconda». Il riferimento di Mitsotakis è in particolare aidel, resti ...