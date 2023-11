Lombardia | via libera Pirellone | nasce rete regionale musei d' impresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Laavrà la propriadeid'. Nella seduta di oggi, il Consiglioha approvato a maggioranza (46 voti a favore, 22 contrari e 3 astenuti) la legge che promuove e sostiene la creazione did', enti che contribuiscono a custodire e valorizzare la storia e l'identità di un territorio che rappresenta da sempre il punto di riferimento della industrializzazione e dell'imprenditoria moderna. La legge, che ha Alessandro Corbetta (Lega) come primo firmatario, "introduce per la prima volta in Italia norme e fondi per favorire la diffusione di questa specifica realtà museale -spiega Silvia Scurati (Lega), relatrice del provvedimento-. È una legge pensata per le imprese: per questo i fondi saranno messi a ...