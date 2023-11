Lombardia | Regione stanzia 4 | 6 mln per interventi a quartiere milanese Bruzzano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Importanti risorse perurgenti di manutenzione straordinaria degli impianti e riqualificazione delle reti di distribuzione dell'energia degli edifici di proprietà di Aler Milano. È quanto hato la Giunta dellacon una delibera approvata su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Per gli immobili nela Milano, civici 48-50-54-56 di via Vincenzo da Seregno, sono statiti 4,6 milioni di euro: "Anche queste importanti risorse -spiega l'assessore Franco- fanno parte di quegli sforzi chesta mettendo in campo per quella che abbiamo chiamato 'Missione'. Non solo un vasto piano di ...