Lombardia | Lucente | ' altri 28 | 7 mln per agenzie di trasporto pubblico locale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - In arrivo 28,7 milioni di euro per ledel, in aggiunta ai 624 milioni già distribuiti per il 2023. È quanto stabilisce una delibera di Giunta, approvata su indicazione dell'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco, susseguente al saldo del contributo 2023 da parte del Fondo Nazionale Trasporti a Regione. Uno stanziamento governativo pari a 25 milioni di euro, che la Regione ha deciso di incrementare con ulteriori 3,7 milioni di risorse proprie. Nello specifico, ecco la suddivisione delle risorse per agenzia: agenzia Tpl Bergamo 2.282.057,88 euro; agenzia Tpl Brescia 2.627.914,23 euro; agenzia Tpl Como, Lecco e Varese 2.961.613,53 euro; agenzia Tpl Cm Milano, Monza e Brianza, Lodi e ...