Lombardia | approvata a larga maggioranza risoluzione commissione speciale Pnrr

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "L'attuazione delinprocede senza ritardi: regione ed enti locali stanno rispettando le 'milestone' previste e perciò anche in questo ambito ci stiamo dimostrando virtuosi. Nel documento approvato oggi a larghissimadall'Aula a riprova dell'ottimo lavoro fatto inabbiamo individuato alcune proposte per vincere pienamente la sfida. Chiediamo un maggior coinvolgimento della Regione nella rimodulazione dei progetti, più flessibilità e la possibilità di utilizzare sui progettianche gli importi non spesi dei fondi di coesione". Giulio Gallera (Fi) spiega così il senso della, proposte e contributi per vincere completamente questa sfida', documento predisposto dalla ...