(Di martedì 28 novembre 2023) Alla vigilia dell’incontro a palazzo Chigi che alle 9,30 metterà di fronte governo e sindacati, Cgil e Uil ieri inhanno tenuto la loro quarta delle cinque giornate di first appeared on il manifesto.

Salvini non si ferma - ignora ancora il diritto allo sciopero : “Pronto a fare tutto ciò che posso per ridurre i disagi”

Sciopero, Salvini: "Valuterò precettazione anche per il 15 dicembre"

...del ministro 'Oggi l'Italia avrebbe dovuto esserecon il trasporto locale per 24 ore indetto da alcuni sindacati di base. Lungi da me mettere in discussione il diritto alla, però come ...

Lo sciopero ferma la Sardegna. Landini: lottiamo con le donne Il Manifesto

Sciopero, si ferma il Nord Italia Collettiva.it

Lo sciopero ferma la Sardegna. Landini: lottiamo con le donne

Sardegna (Lavoro) Oltre 5 mila persone a Cagliari per lavoro e sanità. Campo largo unito contro Solinas. Oggi l’incontro a palazzo Chigi. Cgil e Uil: il governo sappia che andremo avanti. Di Massimo F ...

Sciopero, Salvini: "Farò tutto ciò che la legge mi permette per ridurre al minimo disagi"

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal" di cui si riportano gli articoli: 1. L'interessato ha diritto di ottenere l ...